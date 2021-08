Stand: 17.08.2021 18:30 Uhr Greifswald: Party-Besucher soll sich nach Infektionen testen lassen

Nach einer Party in Greifswald sind fünf Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald ruft in dem Zusammenhang Besucher einer privat organisierten Feier im Club BT22 am 7. und 8. August auf, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Wie viele Gäste die Party besuchten, konnte eine Landkreissprecherin nicht sagen. Der Club-Betreiber unterstütze den Landkreis bei der Nachverfolgung der Kontakte. | 17.08.2021 18:30