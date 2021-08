Stand: 14.08.2021 11:00 Uhr Erste "Sommernacht im Garten" findet in MV statt

In Mecklenburg-Vorpommern findet am Abend die erste "Sommernacht im Garten" statt. An der Aktion beteiligen sich 31 Privatgärten. Alle Teilnehmer inszenieren ihre Gärten so, wie sie es mögen. Im Stralsunder Hofgarten Rumpelkönig wird beispielsweise Akkordeon gespielt und Tango getanzt. Im Palmgarten Lubmin werden die exotischen Pflanzen angestrahlt. Und im kleinen Dorf Woez im Landkreis Ludwigslust-Parchim wird in einer bunten Oase aus Hecken und Blumen gezeigt, wie ein Hörspiel entsteht. Initiator ist der Verein "Offene Gärten in MV". Der Verband möchte mit der neuen landesweiten Aktion, Privatgärten vielfältig erlebbar machen und sie mit Kunst, Kultur und Handwerk verbinden. | 14.08.2021 11:00