Stand: 12.08.2021 12:28 Uhr Rostock: Ultimatum für BUGA 2025

Könnte die Bundesgartenschau 2025 in Rostock doch noch platzen? Im zuständigen Ausschuss der Bürgerschaft stellte der Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau Gesellschaft, Jochen Sandner, am Abend ein Ultimatum. Wenn die Rostocker Bürgerschaft am kommenden Mittwoch nicht über den Vertrag zwischen Stadt und Gartenschau-Gesellschaft entscheidet, will er die Gespräche beenden. Das wäre dann das Aus für die BUGA-Pläne. | 12.08.2021 12:29