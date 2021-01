Stand: 23.01.2021 07:01 Uhr Grünheide: Tödlicher Brand in Wohnhaus

In Grünheide (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Mann bei einem Hausbrand ums Leben gekommen. Das Feuer war in der Nacht zu Sonnabend im Erdgeschoss des Einfamilienhauses ausgebrochen, dabei entwickelte sich starker Rauch, teilte die Polizei mit. Der 53-jährige Sohn, der in der Nachbarschaft wohnt, versuchte noch, seinen 82-jährigen Vater aus dessen Haus zu retten. Wegen der schlechten Sicht und des Rauchs musste er den Rettungsversuch aber abbrechen und rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte fanden einen Toten im Haus, bei dem es sich vermutlich um den Vater handelt. Der Sohn kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. | 23.01.2021 07:00