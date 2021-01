Stand: 23.01.2021 06:45 Uhr Rostock: Schwerer Verkehrsunfall - fünf Verletzte

Am späten Freitagabend sind in Rostock auf einer Kreuzung unweit des Warnowtunnels zwei Pkw so heftig zusammengestoßen, dass an beiden Autos Totalschaden entstand. Alle fünf Insassen wurden bei dem Aufprall verletzt und kamen in die umliegenden Krankenhäuser. Insgesamt waren drei Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehr im Einsatz. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher noch nicht klar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. | 23.01.2021 06:50