Unfall auf der A20: Fahrer eines Transporters wird schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A20 Richtung Stralsund ist am späten Donnerstagabend der Fahrer eines Transporters schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der 36-Jährige in Höhe der Anschlussstelle Dummerstorf auf einen Sattelzug aufgefahren. Er wurde per Rettungswagen in die Rostocker Uniklinik gebracht. Der Fahrer des Sattelschleppers wurde nicht verletzt. Die Autobahn war Richtung Stralsund rund anderhalb Stunden voll gesperrt. | 30.07.2021 07:20