Stand: 29.07.2021 16:49 Uhr Rostock: 14-Jähriger wegen mehr als 50 Straftaten in Haft

Nach mehr als 50 Straftaten innerhalb von zwei Jahren ist ein Jugendlicher in Rostock in Untersuchungshaft genommen worden. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte, wurde der 14-Jährige nach mehrtägiger Suche von Beamten in einer fremden Wohnung aufgespürt und verhaftet. Er soll unter anderem Brände gelegt, Leute beraubt, Körperverletzungen und Diebstähle begangen haben. Eine frühere Untersuchungshaft war auch daran gescheitert, dass der Verdächtige noch jünger als 14 und somit noch nicht strafmündig war. | 29.07.2021 16:49