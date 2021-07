Stand: 23.07.2021 14:24 Uhr Apothekerverband MV reagiert gelassen auf Bekanntwerden von IT-Sicherheitslücke

Der Apothekerverband in Mecklenburg-Vorpommern hat gelassen auf die bekannt gewordene IT-Sicherheitslücke reagiert. Als Folge bekommen Corona-geimpfte Kunden vorerst keine Impfzertifikate mehr in Apotheken. Wann die Apotheken wieder Zertifikate ausgeben können, steht noch nicht fest. Dies habe aber nur kleine Auswirkungen, so der Vorsitzende des Apothekerverbandes in Mecklenburg-Vorpommern, Axel Pudimat. Lediglich fünf bis zehn Kunden kämen pro Tag im Schnitt in eine Apotheke um sich den digitalen Impfausweis ausstellen zu lassen. Außerdem gelte auch der gelbe Impfausweis. | 23.07.2021 14:24