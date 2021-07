Stand: 23.07.2021 08:22 Uhr Brook: Gut lädt zur 20. "LebensArt"-Messe

Das Gut Brook im Klützer Winkel (Kreis Nordwestmecklenburg) lädt von heute an bis einschließlich Sonntag zur 20. Messe "LebensArt". Etwa 130 Aussteller präsentieren Pflanzen, Möbel, Schmuck und Kunsthandwerk. Die Veranstalter raten Besuchern, genug eigene Taschen mitbringen. Auf der Messe sollen keine Plastiktüten ausgegeben werden. Die Messe zog in den vergangenen Jahren jeweils mehrere Tausend Besucher aus ganz Norddeutschland an. | 23.07.2021 08:20