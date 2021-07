Stand: 18.07.2021 07:24 Uhr Rostock: Mann wird bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Ein 61-Jähriger ist bei einem Wohnungsbrand in Rostock schwer verletzt worden. Der Mann sei am Samstagnachmittag von Feuerwehrleuten mit Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung in der Küche liegend gefunden worden, teilte die Polizei mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. | 18.07.2021 07:24