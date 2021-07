Stand: 17.07.2021 12:30 Uhr Warnemünde: Suchaktion nach vermisstem Schwimmer

Herrenlose Kleidung, die am Strand von Warnemünde entdeckt wurde, hat am frühen Freitagabend zu einem Großeinsatz von Rettungskräften geführt. An Land und im Wasser wurde mit Booten und einem Hubschrauber nach einem ca. 40 Jahre alten Mann gesucht. Die Suche wurden dann später eingestellt, da eine Frau der Polizei von einem Mann erzählte, der seine Kleidung am Strand nicht finden konnte. Bisher konnte der Unbekannte jedoch nicht ausfindig gemacht werden. | 17.07.2021 12:30