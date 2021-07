Stand: 16.07.2021 15:40 Uhr Demmin: Garten der Erinnerung zum Gedenken an Massensuizid eingeweiht

Zum Ende des 2. Weltkrieges sind große Teile der Stadt Demmin abgebrannt, mehr als Eintausend Menschen gingen in den Freitod. Zum Gedenken an diese Tragödie wurde ein Garten der Erinnerung eingeweiht. Angelegt haben die Demminer ihn direkt an der Peene, dort wo vor 76 Jahren zum Teil Mütter mit ihren Kindern an der Hand in den Fluss gingen, um sich zu ertränken. Schautafeln erzählen auch mit Hilfe von Augenzeugenberichten über diese Tage im Frühjahr 1945. Eine Aktionsgruppe bestehend aus Stadtvertretern und Einwohnern hat dieses Projekt umgesetzt. An den Kosten von rund 90.000 Euro hat sich das Land Mecklenburg-Vorpommern beteiligt. | 16.07.2021 15:40