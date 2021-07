Stand: 13.07.2021 14:40 Uhr Koserow: Kühlschrank sorgt für Rettungseinsatz in Seniorenheim

In Koserow auf der Insel Usedom hat ein defekter Mini-Bar-Kühlschrank in einem Seniorenheim für einen Rettungseinsatz gesorgt. Mitarbeiter hatten am Dienstagmorgen einen starken Ammoniakgeruch im gesamten Haus festgestellt. Weil Ammoniak giftig ist, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden heraus, dass die Ursache ein defekter Kühlschrank war, der im Zimmer eines 88-jährigen Bewohners stand. Der Mann wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht, die umliegenden Zimmer wurden evakuiert. Nachdem die Feuerwehr die Anlage belüftet hatte, konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Zimmer. | 13.07.2021 14:40