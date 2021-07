Stand: 10.07.2021 12:25 Uhr Rostock: Mehr Kreuzfahrtanläufe in Warnemünde

Das Kreuzfahrtgeschäft in Warnemünde nimmt wieder Fahrt auf. Die Reederei MSC Cruises hat jetzt bekannt gegeben, im Rahmen von einwöchigen Ostsee-Touren mit dem Schiff MSC Seaview auch das Ostseebad anzusteuern. Zwölf Mal macht der 323 Meter lange Ozeanriese zwischen Ende Juli und Anfang Oktober am Passagierkai fest. Warnemünde dient nicht nur als Zwischenhafen, auch Passagiere können hier ihre Reise starten und beenden. Damit steigt die Zahl der Kreuzfahrt-Anläufe in diesem Jahr auf 31. | 10.07.2021 12:26