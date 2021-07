Stand: 04.07.2021 11:49 Uhr Dabitz: Essen auf dem Herd löst Feuer aus

In Dabitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat ein eingeschalteter Herd am Samstagabend ein Feuer ausgelöst. Die Doppelhaushälfte war an Feriengäste vermietetet. Die jedoch waren zum Unglückszeitpunkt gar nicht in ihrer Unterkunft. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. | 04.07.2021 11:49