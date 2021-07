Stand: 01.07.2021 15:43 Uhr Zwei Ölbekämpfungsschiffe für die Mecklenburger Bucht

In Rostock werden künftig die Ölbekämpfungsschiffe "Vilm" und "Flunder" zur Verfügung stehen, um im Fall einer Havarie in der Mecklenburger Bucht oder im Rostocker Hafen Schadstoffe bekämpfen zu können. Entsprechende Verträge seien mit einer Rostocker und einer Hamburger Reederei geschlossen worden, teilte das Umweltministerium in Schwerin mit. Vor den deutschen Küsten verlaufen die am stärksten befahrenen Schifffahrtsrouten der Welt. Tanker transportieren auf ihnen jährlich über 40 Millionen Tonnen Öl. Hinzu kommen etwa 200.000 Schiffsbewegungen anderer Frachtschiffe. | 01.07.2021 15:40