Stand: 16.01.2021 12:00 Uhr Rostock: Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Bei einem Wohnungsbrand am Sonnabend im Stadtteil Lütten Klein in Rostock ist ein 73-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sei der Verletzte durch die Feuerwehr aus der Wohnung in der neunten Etage gerettet und ins Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer war am Morgen in einem Mehrgeschosser in der Helsinkier Straße ausgebrochen. Die Polizei ermittelt zur Ursache. | 16.01.2021 12:00