Schwerin: Weniger Asylanträge in 2020

Die Zahl der Asylsuchenden in Mecklenburg-Vorpommern ist im Jahr 2020 deutlich zurückgegangen. Nach Angaben des Innenministeriums in Schwerin stellten im Vorjahr 1.716 Menschen einen Erstantrag auf Asyl. Das war ein Drittel weniger als im Jahr 2019, als 2.564 Anträge registriert worden waren. Neben den Kontrollen an den EU-Außengrenzen sehen Experten die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Reisebeschränkungen als wesentlichen Grund für diese Entwicklung. | 16.01.2021 10:30