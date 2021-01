Stand: 15.01.2021 12:28 Uhr Lalendorf: Bürgermeister-Kandidatensuche geht weiter

Seit etwa zwei Jahren hat Lalendorf bei Güstrow keinen gewählten Bürgermeister mehr. Der damalige hatte das Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Bei den Kommunal- und Landratswahlen hatte sich zuletzt niemand aufstellen lassen. Jetzt ruft die Gemeinde erneut zu Bewerbungen auf, denn sollte es bis zum 26. Januar niemand als Kandidat aufstellen lassen, wäre das etwas, das es in Mecklenburg-Vorpommern bisher noch nie gab. Keine andere Gemeinde im Land musste jemals so lange ohne gewählten Bürgermeister auskommen. Bisher war der stellvertretende Bürgermeister übergangsweise eingesprungen, will dies aber zukünftig nicht mehr tun. | 15.01.2021 12:38