Stand: 15.01.2021 11:56 Uhr Bandenitz: Auto auf Pendlerparkplatz abgebrannt

Auf dem Pendlerparkplatz in Bandenitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben am Freitagmorgen nach Angaben der Polizei zwei Autos gebrannt. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Ursache des Brandes ist nach Ansicht der Polizei vermutlich ein technischer Defekt an einem der Fahrzeuge. Anschließend griffen die Flammen auf den zweiten Wagen über. Ein Fahrer erlitt bei dem Versuch Sachen aus seinem Fahrzeug zu retten Verbrennungen im Gesicht und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Für die Löscharbeiten musste die B 321 zeitweise gesperrt werden. | 15.01.2021 11:50