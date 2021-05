Stand: 13.05.2021 08:53 Uhr Stralsund: Schiffsmodelle und Tierexponate ziehen um

Schiffsmodelle, präparierte Meerestiere und Messinstrumente werden derzeit in Umzugskisten aus Mecklenburg-Vorpommern nach Bremerhaven gebracht: Sie sind künftig dort zu besichtigen, weil das Meeresmuseum in Stralsund modernisiert wird. Bis zur Wiedereröffnung 2023 werden zahlreiche Exponate in anderen Museen ausgestellt, darunter auch im DSM in Bremerhaven. Unter den zur Verfügung gestellten Ausstellungsstücken sind auch ein Präparat einer fast zwei Meter lange Beluga-Kuh mit Kalb und ein Narwal-Modell mit seinem langen Stoßzahn. | 13.05.2021 08:27