Stand: 01.05.2021 14:08 Uhr Waren: Technischer Defekt löst Brand in Einfamilienhaus aus

In Waren hat am Sonnabendvormittag ein Einfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer bis zum Mittag löschen. Nach Angaben der Polizei war es im Dachbereich ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass ein technischer Defekt an einer Gastherme im Obergeschoss den Brand ausgelöst hat. Das Haus ist nach Polizeiangaben nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. 01.05.2021 14:08