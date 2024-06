Stand: 24.06.2024 17:25 Uhr Warnemünde: Erster Betriebsstoffversorger für Deutsche Marine ausgedockt

In Rostock-Warnemünde ist der erste von zwei neuen Betriebsstoffversorgern für die Deutsche Marine zu Wasser gelassen worden. Die Neptun Werft baut die schwimmenden Tankstellen im Auftrag von Schiffbauer Lürssen. Die Versorgungsschiffe sind jeweils 173 Meter lang, kosten zusammen rund 900 Millionen Euro und werden dringend gebraucht, um die Verpflichtungen der Marine gegenüber der NATO zu erfüllen. Ihre beiden Vorgängerschiffe sind fast 40 Jahre alt und immer wieder reparaturbedürftig. 2025 soll das am Montag ausgedockte Schiff ausgeliefert werden. Es war im vergangenen Jahr auf Kiel gelegt worden. Ein zweites, baugleiches Schiff wurde im April in Rostock auf Kiel gelegt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock