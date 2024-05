Stand: 13.05.2024 13:34 Uhr Waldzustandsbericht: MV hat den zweitgesündesten Wald

Mecklenburg-Vorpommern hat nach Brandenburg den gesündesten Wald aller Flächenländer in Deutschland. Das geht aus der Waldzustandserhebung 2023 hervor, die Bundesagrarminister Chem Özdemir (Grüne) veröffentlicht hat. Demnach weisen in MV 23 Prozent aller Bäume deutliche Schäden auf. Der Anteil der Bäume mit deutlichen Schäden ging im Vergleich zu 2022 um drei Prozentpunkte zurück. Bundesweit sind es 35 Prozent. Besser ist die Situation in Brandenburg mit 16 Prozent. Ähnliche Werte wie MV weisen dem Bericht zufolge Niedersachsen und Schleswig-Holstein mit jeweils 24 Prozent auf.

