Stand: 02.05.2024 13:59 Uhr Neubrandenburg: Schuss nach Streit am Tollensesee

In der Nacht zu Donnerstag ist in Neubrandenburg in der Nähe der Bootsschuppen am Tollensesee ein Schuss gefallen. Nach Angaben der Polizei soll eine 32-jährige Frau zuvor eine Waffe auf einen 33 Jahre alten Mann gerichtet haben, der ihr die Waffe offenbar aus der Hand schlagen konnte. Daraufhin fiel ein Schuss. Ob sich der Schuss infolge des Wegschlagens fahrlässig löste, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Wie die Polizei mitteilt, waren sich das deutsche Paar und der ebenfalls deutsche Mann in der Nähe der Bootshäuser zuvor in zwei getrennten Autos begegnet und offenbar in Streit geraten. Das Paar wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei wirft der Frau versuchten Totschlag vor.

