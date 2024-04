Stand: 11.04.2024 07:03 Uhr Berufungprozess für Rennbahnunfall

Im August 2022 ist ein damals 19-Jähriger nach einer Veranstaltung auf dem Gelände der Galopprennbahn Bad Doberan mit seinem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Dabei starb eine junge Mutter an den Folgen des Unfalls. Im Juni vergangenen Jahres wurde der Fahrer verurteilt. Jetzt wird der Fall in einem Berufungsprozess neu verhandelt. Im Juni 2023 erhielt er nach Jugendstrafrecht zwei Jahre und sechs Monate Haft ohne Bewährung wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft haben Berufung eingelegt.

