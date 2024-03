Stand: 08.03.2024 07:00 Uhr Stralsund: Vermutete Brandstiftung in Pflegeeinrichtung

In Stralsund hat es am Donnerstag in einer Heim- und Pflegeeinrichtung gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, ist die Hälfte des Objektes nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt gegen einen 19-jährigen Bewohner wegen des Verdachts der Brandstiftung.

