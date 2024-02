Stand: 26.02.2024 10:00 Uhr Waren: 83-Jährige fällt auf falschen Polizisten rein

Eine 83-jährige Frau aus Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat mehrere 10.000 Euro an Betrüger verloren. Wie die Polizei mitteilte, hatte sie mehrmals täglich Anrufe von einem vermeintlichen Polizisten erhalten. Er forderte sie auf, ihr Konto zu räumen, weil das Geld dort nicht sicher sei. Zu ihrem Schutz würde ein Polizist vorbeikommen und ihre Wertsachen in Sicherheit bringen. Die 83-Jährige hob, entgegen der Warnung einer Bankangestellten, mehrere 10.000 Euro von ihrem Konto ab und übergab sie an den falschen Polizisten.

