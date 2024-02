Stand: 10.02.2024 09:15 Uhr Vorpommern-Greifswald: Schüler können ab März kostenlos Bus fahren

Schülerinnen und Schüler im Landkreis Vorpommern-Greifswald können ab März kostenlos Bus fahren - auch in ihrer Freizeit. Bislang dürfen sie den Nahverkehr nur ab einer bestimmten Mindestentfernung für die Fahrt zur Schule kostenlos nutzen. Für den Stadtverkehr in Greifswald werde die neue Regelung eine Herausforderung, so die Einschätzung von Landrat Michael Sack (CDU). Dort hätten bislang vergleichsweise wenige Schüler Anspruch auf kostenlose Schülerbeförderung. Ab März seien dann alle berechtigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.02.2024 | 08:40 Uhr