Stand: 10.02.2024 08:30 Uhr Peene: Wasserstand steigt kontinuierlich

Der Wasserstand der Peene ist in den vergangenen Tagen kontinuierlich angestiegen. Das teilt das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt des Kreises Mecklenburgische Seenplatte mit. Demnach ist der Hochwasser-Richtwert in Anklam bereits leicht überschritten, in Demmin und Aalbude fehlen nur noch wenige Zentimeter. Eine Alarmstufe wurde aber noch nicht ausgerufen. Grund ist der hohe Stand der Ostsee. Der führt zu einem Rückstau über das Haff in die Peene hinein. In den kommenden Tagen soll der Wasserstand dort weiter steigen, heißt es vom Hochwasser-Meldezentrum.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.02.2024 | 08:40 Uhr