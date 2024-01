Stand: 23.01.2024 20:00 Uhr Halbzeit auf der Grünen Woche in Berlin

Das Landwirtschaftsministerium von Mecklenburg-Vorpommern zieht bislang eine positive Bilanz von der Grünen Woche in Berlin. Am Abend standen die rund 60 regionalen Anbieter beim Ausstellerabend in der MV-Halle im Mittelpunkt. Auch sie zeigen sich zumeist zufrieden. Bislang wurden in der MV-Halle rund 25.000 Fischbrötchen verkauft, 12.000 Liter Bier getrunken und 2.000 Brote und Kleingebäck gingen über den Tisch. Die Grüne Woche endet diesen Sonntag. Sie ist die weltweite größte Leitmesse für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau.

