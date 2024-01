Stand: 21.01.2024 12:50 Uhr Neustrelitz: Versuchter Raubüberfall in einem Geschäft

In Neustrelitz ist es am Sonnabendvormittag zu einem versuchten Raubüberfall gekommen, so die Polizei. Ein unbekannter Täter habe den KiK-Markt betreten und die Kassiererin mit einem Messer bedroht. Dabei forderte er die Herausgabe von Bargeld. Als ein weiterer Kunde das Geschäft betrat, flüchtete der Täter mit einem Fahrrad ohne Bargeld erhalten zu haben. Der mutmaßliche männliche Täter war schwarz gekleidet und hatte ein schwarzes Tuch um den Mund. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

