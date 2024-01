Stand: 20.01.2024 06:30 Uhr Wolgast: Brand in Mehrfamilienhaus

Sechs Bewohner sind am Freitagabend bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wolgast leicht verletzt worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, qualmte es bereits stark aus einer Wohnung im ersten Stockwerk, wo das Feuer ersten Erkenntnissen zufolge in einem Wohnzimmer ausgebrochen war. Die Feuerwehrleute brachten die Anwohner in Sicherheit, einige von ihnen über eine Drehleiter. Der Inhaber der Wohnung, in der es brannte, wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von mindestens 30.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.01.2024 | 07:00 Uhr