Stand: 14.01.2024 07:50 Uhr Mirow: Fußgänger angefahren

Am späten Sonnabend Nachmittag ist in Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr ein 73-jähriger Mann aus Niedersachsen die Strelitzer Straße in Richtung Röbel. Auf Höhe des Fußgängerüberwegs wollte ein 55-jähriger Fußgänger ordnungsgemäß die Straße überqueren. Der Fahrer übersah den Fußgänger jedoch und fuhr in an. Der verletzte 55-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Neustrelitz gebracht.

