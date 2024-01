Stand: 10.01.2024 19:50 Uhr Backhaus macht Kompromissvorschlag zu Agrar-Sparplänen

Im Streit um geplante Subventionskürzungen des Bundes beim Agrar-Diesel kommt ein neuer Kompromissvorschlag aus Mecklenburg-Vorpommern. Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) wirbt nach einem Gespräch mit mehreren Agrarverbänden für einen vom Bund geförderten Einstieg in alternative Kraftstoffe. Der Umstieg auf Erneuerbare Energien in der Landwirrtschaft braucht Zeit und eine Perspektive, sagte Backhaus. Deshalb will der Minister die Subventionskürzungen für den Agrar-Diesel erst nach 2027 abschmelzen, vorher soll es nur eine zehnprozentige Kürzung geben. Gleichzeitig forderte die Runde Anreize, um auf alternative Kraftstoffe wie Biogas oder Biodiesel umzusteigen. Mecklenburg-Vorpommerns Bauernverbandspräsident Detlef Kurreck sagte, sein Verband sei entschlossen, die Proteste auch in den nächsten Wochen fortzusetzen, wichtig sei aber, im Dialog zu bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.01.2024 | 20:00 Uhr