Stand: 09.01.2024 18:35 Uhr Rügen: Warnung wegen Küstenabbrüchen

An Rügens Kreideküste zwischen Sassnitz und dem Königsstuhl sind Teile der Küste abgebrochen. Deshalb warnt das Nationalparkamt vor Spaziergängen am Steilufer sowie an der Kliffkante. Die Hangrutschungen haben die Mitarbeiter vom Nationalpark Jasmund an zwei Stellen entdeckt - zum einen zwischen Kieler und Kollicker Bach. Dort sind rund 5.000 Kubikmeter Kreide abgestürzt. Und zum Anderen hat es auch am Kollicker Ort kleinere Abbrüche gegeben. Die Niederschläge in den vergangenen Wochen und der darauffolgende Frost hätten die Küste brüchig werden lassen, heißt es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.01.2024 | 19:30 Uhr