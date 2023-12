Stand: 30.12.2023 19:11 Uhr SSC Palmberg Schwerin verliert gegen Potsdam

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben das letzte Spiel des Jahres verloren. In Potsdam unterlagen sie mit 1 zu 3. Mit fünf ausgefallenen Spielerinnen musste der SSC arg dezimiert in der ausverkauften Arena in Potsdam antreten. Der Start lief bei den zuletzt kriselnden Brandenburgerinnen noch gut für Schwerin. Satz 1 wurde deutlich gewonnen. Danach spielten sich jedoch die Gastgeberinnen in einen Rausch, der SSC hatte vor allem in der Annahme große Probleme, hatte kaum Durchschlagskraft im Angriff und verlor die folgenden drei Durchgänge. Trotz der 2. Saison-Niederlage in der Bundesliga bleibt Schwerin zum Jahreswechsel aber auf Platz 1 und empfängt am kommenden Sonnabend Wiesbaden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.12.2023 | 19:30 Uhr