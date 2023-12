Stand: 23.12.2023 14:35 Uhr Schwerin: Demonstration gegen Bruch des Kirchenasyls

Als Reaktion auf den massiven Polizeieinsatz bei einer geplanten Abschiebung aus einem Kirchenasyl in Schwerin haben am Sonnabend in der Landeshauptstadt etwa 100 Menschen gegen das Vorgehen der Behörden demonstriert. Bisher hätten sich Asylsuchende in Mecklenburg-Vorpommern in besonderen Notsituationen darauf verlassen können, dass sie unter dem Dach der Kirche in Sicherheit sind. Seit Mittwoch stehe dies aber in Frage. "Es ist beschämend, dass dieses Versprechen nicht mehr in vollem Umfang eingehalten werden kann", beklagte Pastor Lars Schulz, der im Namen der Nordkirche das Worte ergriff. Am Mittwoch hatte die Polizei mit einem Großaufgebot versucht, im Auftrag der Zuwanderungsbehörde in Kiel zwei junge Afghanen in Gewahrsam zu nehmen, die nach Spanien abgeschoben werden sollten.

