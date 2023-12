Stand: 19.12.2023 14:45 Uhr Rostock: 81-Jähriger Radfahrer stößt mit Straßenbahn zusammen

In Rostock ist am Dienstagvormittag ein Radfahrer mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Laut der Polizei wollte der 81-Jährige über die Gleise an der Langen Straße fahren. Die Straßenbahn, die dort gerade fuhr, legte eine Notbremsung ein, kam aber laut Polizei nicht rechtzeitig zum Stehen. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

