Stand: 19.12.2023 10:16 Uhr Rostock: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer von Polizei gestoppt

Am frühen Dienstagmorgen haben Polizisten einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer in Rostock Evershagen gestoppt. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise fiel den Beamten der 40-jährige Deutsche gegen 1:10 Uhr in der Bertolt-Brecht-Straße auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Rostocker Polizei nochmals darauf hin, dass für E-Scooter-Fahrer dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer gelten. Auch der Führerscheinverlust kann drohen. Für Fahrer unter 21 Jahren sowie Führerscheinneulinge in der Probezeit gelten 0,0 Promille und sie dürfen unter Alkoholeinfluss überhaupt nicht hinter den E-Scooter-Lenker.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.12.2023 | 10:00 Uhr