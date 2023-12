Stand: 18.12.2023 13:05 Uhr Neubrandenburg: Pläne für die Sanierung des Kaufhof-Gebäudes

Das ehemalige Kaufhof-Gebäude in Neubrandenburg soll saniert werden. Plante der Eigentümer zuerst, das Gebäude abzureißen, ist jetzt sogar eine Erweiterung geplant, so ein Sprecher der Hamburger Grundstücksverwaltungsgesellschaft. Auf der Hofseite soll demnach eingeschossig angebaut werden. So könnte in Kombination mit dem bestehenden Gebäude eine große Fläche für ein oder mehrere Supermärkte entstehen. Der Komplex würde sich auf diese Weise deutlich wirtschaftlicher betreiben lassen, heißt es. Auf dem neuen Anbau sei zudem ein Parkdeck geplant, das mit einer Photovoltaik-Anlage überdacht werden soll. Für die Fassade auf der Rückseite wäre zudem eine Begrünung denkbar. Die Pläne müssten allerdings noch mit der Stadt abgestimmt werden. Einen Bauantrag hofft der Eigentümer im Februar einreichen zu können.

