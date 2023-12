Stand: 13.12.2023 16:04 Uhr Pomellen: Kiloweise unerlaubte Feuerwerksbatterien sichergestellt

Die Bundespolizei hat am Autobahngrenzübergangspunkt Pomellen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in einem Transporter aus den Niederlanden zahlreiche unerlaubte Feuerwerksbatterien gefunden. Die sogenannte Nettoexplosivmasse betrage knapp 13 Kilogramm, hieß es. Der 28-jährige polnische Beifahrer gab an, die Feuerwerkskörper für einen Bekannten in den Niederlanden mitbringen zu wollen. Die Polizisten stellten die in schwarze Folie eingewickelte Pyrotechnik sicher und erstellten eine Anzeige.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.12.2023 | 16:30 Uhr