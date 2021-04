Stand: 13.04.2021 15:55 Uhr Stralsund: Kreuzfahrt auf "Crystal Endeavor" buchbar

Die auf den MV-Werften in Stralsund gebaute Expeditionsjacht "Crystal Endeavor" soll schon in diesem Sommer mit Kreuzfahrttouristen von Island aus in See stechen. Voraussetzung für die Mitfahrt sei allerdings eine Covid-19 Impfung, wie die Reederei Crystal Cruise mitteilte. Geplant seien zehntägige Reisen rund um die Vulkaninsel. Die isländischen Behörden haben das Hygienekonzept der Reederei demnach akzeptiert. Crystal Cruises gehört wie die MV-Werften zum asiatischen Genting-Konzern. Die "Crystal Endeavor" wird derzeit ausgerüstet und erprobt, mehr als ein Jahr später als geplant. Wie es nach der Ablieferung des Neubaus auf der ehemaligen Volkswerft weitergeht, bleibt weiter unklar. | 13.04.2021 15:55