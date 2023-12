Stand: 03.12.2023 17:17 Uhr Ruder-Duo Ocik/John mit gutem Start in die Olympia-Saison

Hannes Ocik (Schweriner Rudergesellschaft) und Max John (Olympischer Ruderclubs Rostock) haben einen ersten wichtigen Schritt auf den Weg in den Deutschland-Achter gemacht. Das Duo landete bei einem Langstreckentest (6.000 Meter) in Dortmund im Zweier ohne Steuermann auf Platz vier. Es war der erste Test in der Olympia-Saison. Das Ziel von Ocik und John ist es, den Sprung in den Deutschlandachter zu schaffen und im kommenden Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris um eine Medaille mitzufahren.

