Stand: 03.12.2023 15:46 Uhr Klink: Brand in einem Wohnhaus

In Klink bei Waren an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonntagmorgen ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Die betroffene Familie war nicht zu Hause, als es brannte. Jedoch bemerkte ein Verwandter das Feuer und alarmierte die Einsatzkräfte. Nach Angaben der Polizei wird derzeit vermutet, dass der Brand durch ein Ofenrohr verursacht wurde, das in einer Wand eingemauert war. Um das zweifelsfrei zu klären, wird ein Brandursachenermittler eingeschaltet. Insgesamt waren mehr als 60 Feuerwehrleute sowie Einsatzkräfte des THW vor Ort. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 03.12.2023 | 16:00 Uhr