Stand: 02.12.2023 07:03 Uhr Rostock-Warnemünde: Bewerbertag auf der Neptun Werft

In der Warnemünder Neptun Werft gibt es heute ein Bewerbertag. Von 10 bis 13 Uhr lädt das Unternehmen Interessierte auf das Werftgelände ein. Die Neptun Werft sucht neue Mitarbeiter. 30 junge Menschen können eine Lehre zum Konstruktionsmechaniker mit Schwerpunkt Schiffbau oder Schweißtechnik oder zum Industriemechaniker für Maschinen- und Anlagentechnik machen. Neben Auszubildenden werden an der Neptun Werft aber auch Berufserfahrene für alle Fertigungsbereiche gesucht. Nach einer Führung über das Werftgelände können Interessierte direkt Vorstellunsgsgespräche führen. Die Neptun Werft ist Teil der Meyer Gruppe und stellt vor allem Maschinenraummodule für Kreuzfahrtschiffe her. Außerdem fertigen die rund 430 Beschäftigten Flusskreuzfahrtschiffe, Marinetanker und Teile für Forschungsschiffe. Ab 2024 will die Neptun Werft gemeinsam mit dem belgischen Stahlbauer Smulders in den Bau von Konverterplattformen für Offshore-Windparks einsteigen.

