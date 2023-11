Stand: 30.11.2023 15:33 Uhr Rostock: 60-Jähriger fährt betrunken gegen Lichtmast

Mit 2,17 Promille ist am Donnerstagvormittag ein 60-jähriger Rostocker gegen einen Lichtmast im Stadtteil Evershagen gefahren. Laut Polizei hat ein zufällig vorbeifahrender Krankenwagen den Unfall gemeldet. Der betrunkene und leicht verletzte Mann verweigerte demnach die medizinische Versorgung am Unfallort. Im Wagen befand sich auch ein Jack Russell Terrier, der durch den Aufprall allerdings nicht verletzt wurde. Er kam in die Obhut der Tierrettung der Berufsfeuerwehr. Zur Sicherung des umsturzgefährdeten Lichtmasts musste der Martin-Andersen-Nexö-Ring vorübergehend voll gesperrt werden.

