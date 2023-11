Stand: 26.11.2023 07:07 Uhr Rostock: 11-Jähriger enttarnt Autoaufbrecher

Am Sonnaben sind in Rostock mehrere Autos aufgebrochen worden. Insgesamt nahm die Polizei am Abend für den Stadthafen und die Südstadt vier Anzeigen auf. In allen Fällen wurden die Scheiben eingeschlagen und Dinge aus dem Auto gestohlen. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung eines 11-jährigen Kindes, welches die Tat beobachtete und anschließend die Polizei informierte, konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Der 58-Jährige hatte offensichtlich die Tatwerkzeuge noch dabei. Die Polizei bittet um weitere Hinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.11.2023 | 07:00 Uhr