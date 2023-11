Stand: 26.11.2023 06:30 Uhr Schweriner Volleyballerinnen gewinnen gegen den VFB Suhl

Sieg für den SSC - die Schweriner Volleyballerinnen haben am Sonnabend souverän gegen den VFB Suhl gewonnen. 3:0 stand es am Ende. Der SSC hatte von Anfang an die Schwächen aus dem Pokal-Aus am Mittwoch abgelegt. Lediglich im dritten Satz waren die Suhlerinnen für kurze Zeit in Führung. Über den Rest des Spiels dominierte der SSC mit zahlreichen Blockpunkten und starkem Angriff.

