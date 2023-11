Stand: 24.11.2023 06:22 Uhr Neubrandenburg: SV Fortuna ´50 trennt sich von Trainerin Ilyés

Der SV Fortuna ´50 Neubrandenburg hat sich von der Trainerin seiner 1. Frauen-Handballmannschaft getrennt. Nach der zuletzt anhaltenden Talfahrt in der 3. Liga wurde Annamaria Ilyés mit sofortiger Wirkung von allen Ämtern entbunden, teilte der Verein mit. Die Suche nach einem neuen Trainer laufe bereits. Für die zwei noch ausstehenden Spiele bis Ende des Jahres übernimmt Dago Leukefeld die Mannschaft. Er hat das Team bereits 2019 und 2021 trainiert. Das nächste Spiel für die Handball-Damen steht bereits in gut einer Woche an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.11.2023 | 06:30 Uhr